التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز
أفاد التلفزيون الإيراني اليوم السبت،بأن السلطات حددت هوية المشتبه به بهجوم منشأة نطنز.
وفي سياق منفصل قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده تنتج حاليا 9 جرامات في الساعة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز، ولا يوجد أي تلوث إشعاعي في المنشأة.
وأضاف صالحي أن طهران تعمل على التخصيب بنسبة 20% في الوقت نفسه، بالتزامن مع التخصيب بنسبة 60% .
وقال المسؤول الإيراني إنه "لا يوجد أي تلوث إشعاعي في منشأة نطنز، وإن المفتشين الدوليين الذين زاروا المنشأة وأكدوا عدم وجود تسرب إشعاعي".