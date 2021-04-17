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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية: تحرير 314 محضر تمويني بنطاق المحافظة خلال يومين

صدى البلد

صرح  المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بأنه تم تحرير 314 محضر تمويني خلال 48 ساعة، تنوع ما بين( 126) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و( 188) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى ، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة .

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية ، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط 89 كجم لحوم بلدية.
كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل سوبر ماركت بناحية جنزور بركة السبع لحيازتة وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح ضد اصحاب محلات بقالة بناحية الشهداء  لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحل، ولحيازة وعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

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