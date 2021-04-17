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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافـظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح بـ (14) صومعة

صدى البلد

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم توريد قمح هذا العام 2021 والتأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقاً للاشتراطات التخزينية والمرور الميداني على جميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين باعتباره محصولاً قومياً واستراتيجياً.


كما أكد محافظ المنوفية بضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .


وفى هذا الإطار  أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة ستبدأ في استقبال محصول القمح في 20 إبريل الحالي حسب الضوابط المقررة لذلك ، موضحاً بأن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (14) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر منهم (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و (4) صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد (2) صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.


وأضاف الجمال بأنه تم استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ، مشيراً إلى أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك ومؤكداً بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021 تم تحديد أسعار توريد القمح لهذا الموسم وتتراوح ما بين (705) إلى (725) جنيه وذلك وفقاً لجودة المحصول.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم ، كما أكد على الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية محصول القمح

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