عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة طريق الزقازيق - منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بعد نزلة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق تجاه طريق منيا القمح، وإنشاء U - tern ) دوران للخلف) بعيداً عن نزلة الكوبري لتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين وفك الازدحام المروري قبل مدخل المدينة من جهة الكوبري.

 

واطمأن المحافظ، على معدلات الأداء ونسب التنفيذ مشددا على رئيس المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول المحدد للإنتهاء من كافة أعمال التوسعة بالطريق مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

 

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة بطريق الزقازيق منيا القمح من ناحية سور السكة الحديد، وجاري تنفيذ أعمال التوسعة من الجهة المقابلة مستودع بترول شرويدة لتنفيذ U- tern الدوران للخلف المزمع إنشاؤه على بعد مسافة 700 م، من نزلة الكوبري لفك الإختناقات المرورية بالطريق ولتأمين السيارات الخارجة من المستودع، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة بالطريق سوف تكون بعرض 5 إلى 6 متر من كل اتجاه.

 

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام بمشاركة الدكتور وائل المسلمي، والدكتور السيد صباح محمد، والدكتور عماد عبد القادر، وهيئة التمريض بقسم العمليات، قام اليوم بإجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون يعاني من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H وذلك بعد توقيع الكشف الطبي علي المريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، والتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية لإجراء الجراحة الدقيقة له، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

 

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة .

جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح 1
جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح 1
جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح2
جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح2
جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح3
جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح3
مدينة منيا القمح منيا القمح الزقازيق مدينة الزقازيق مركز ومدينة الزقازيق

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقى: ولاد ناس يناقش"قضية الساعة" في مصر.. جملة بعض الفنانين "بنحكى حكايات للتسلية" استفزتنى.. والكنافة وطبق الشوربة أساسى فى رمضان| حوار

التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

6 % زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية و2% ارتفاعا في الواردات

هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد والأخير يرد بقوة

التعليم توجه نصيحة للطلاب قبل بروفة امتحانات الثانوية غدا

التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ