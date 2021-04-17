محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعة طريق الزقازيق - منيا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بعد نزلة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق تجاه طريق منيا القمح، وإنشاء U - tern ) دوران للخلف) بعيداً عن نزلة الكوبري لتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين وفك الازدحام المروري قبل مدخل المدينة من جهة الكوبري.

واطمأن المحافظ، على معدلات الأداء ونسب التنفيذ مشددا على رئيس المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول المحدد للإنتهاء من كافة أعمال التوسعة بالطريق مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة بطريق الزقازيق منيا القمح من ناحية سور السكة الحديد، وجاري تنفيذ أعمال التوسعة من الجهة المقابلة مستودع بترول شرويدة لتنفيذ U- tern الدوران للخلف المزمع إنشاؤه على بعد مسافة 700 م، من نزلة الكوبري لفك الإختناقات المرورية بالطريق ولتأمين السيارات الخارجة من المستودع، مشيراً إلى أن أعمال التوسعة بالطريق سوف تكون بعرض 5 إلى 6 متر من كل اتجاه.

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول الي بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام بمشاركة الدكتور وائل المسلمي، والدكتور السيد صباح محمد، والدكتور عماد عبد القادر، وهيئة التمريض بقسم العمليات، قام اليوم بإجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون يعاني من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H وذلك بعد توقيع الكشف الطبي علي المريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له، والتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية لإجراء الجراحة الدقيقة له، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة .

جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح 1

جولة المحافظ اليوم لمنيا القمح2