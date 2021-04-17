صحف السعودية.. رخصة قيادة إلكترونية متاحة عبر أبشر وتوكلنا.. الأرصاد: هطول أمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية وتساقط للبرد.. تطييب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً

رخصة قيادة إلكترونية متاحة عبر «أبشر» و«توكلنا»

«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

تطييب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يوميا

750 موظفا بإدارة الحشود والتفويج لخدمة المعتمرين

تناولت الصحف السعودية اليوم السبت عددا من الأخبار والموضوعات الهامة، محليا وخارجيا.

فى صحيفة عكاظ أطلقت وزارة «الداخلية» السعودية ممثلة بالأمن العام والإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «أبشر أفراد»، وتطبيق «توكلنا».

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة المرور أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها.

وأشار إلى أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية و«سدايا» تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وفى صحيفة عاجل أصدر المركز الوطني للأرصاد عدَّة تنبيهات بشأن حالة الطقس، اليوم السبت، تضمنت هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطا للبرد، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض، موضحًا أن الحالة تشمل (الدوادمي- القويعية- عفيف)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح أن تأثيراتها المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقطًا للبرد، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ السابعة مساءً وتستمر حتى وتستمر الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى أمطار رعدية، على منطقة الباحة، مشيرًا إلى أنها تبدأ الحادية عشرة صابحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل (الباحة- الحجرة- العقيق- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيها إلى منطقة عسير، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبها- الحرجة- المجاردة- النماص- بلقرن- خميس مشيط- سراة عبيده- ظهران الجنوب- محايل)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي صحيفة الجزيرة تطيّب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حِجر إسماعيل عليه السلام، وفوانيس الحِجر، والشاذروان، والملتزم، والحَجَر الأسود، والركن اليماني، ومقامَ إبراهيم عليه السلام (10) مرات يوميًا مقسمة على ثلاث ورديات، وتلمِّعها مرة واحدة في اليوم والليلة.

وينفذ تلك المهام (40) عاملًا لجميع أعمال التطهير، و(6) مراقبين، و(3) مشرفين، وتخصيص (5) عمال لأعمال التلميع، بمدة تستغرق (20) دقيقة.

وتحرص وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام على العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيمًا وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، ليزهو برائحة الطيب الزكية.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمنتان، وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطيب بيت الله الحرام وخاصة الكعبة المشرفة و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 غراماً, ويعمل في الوحدة أكثر من 10 موظفين.

وتكثف وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك ليتم تغطية العمل في جميع المواقع بالمسجد الحرام ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كيلوغرامًا من العود الذي توفره الرئاسة .

وفى صحيفة الوئام تكاتفت جهود العاملين بالإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام للتسهيل على المعتمرين في أداء منسكهم بكل سهولة وطمأنينة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتفويج والحشود المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تسخير 750 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين بالمسجد الحرام وتسخير كافة الإمكانات والحلول للتسهيل عليهم.

مبيناً أنه تم توزيع العاملين والمشاركين في التفويج على صحن المطاف، مطاف الدور الأول، مصلى سنة الطواف، والمسعى الأرضي والأول، وتوسعة الملك فهد، والمداخل المخصصة للمعتمرين والمصلين للمسجد الحرام.

وأشار إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، داعيا المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

وبين أنه تمت مراعاة توزيع الورديات مراعاة للكثافة المتوقعة، لافتاً إلى أنه خلال موسم رمضان المبارك تتضاعف الجهود وأوجه التعاون المشتركة لتكامل المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام، ويأتي ذلك بمتابعة وتوجيه الرئيس العام لشوؤن المسجد الحرام والمسجدالنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة.