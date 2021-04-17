عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة ٧ من مسئولي المالية والضرائب للمحاكمة.. صرفوا حوافز بالمخالفة للقانون

صدى البلد

قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة التأديبية  العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

قرار النيابة الإدارية، شمل كلًا من رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية ورئيس المكتب الفني للإستحقاقات والمعاشات بالمصلحة، ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية وثلاثة من  وكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة. 

كشفت التحقيقات، أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.

وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره لإستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بدون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.

قانون الخدمة المدنية وزارة المالية مخالفات مالية الخدمة المدنية المال العام مصلحة الضرائب المصرية المعاشات

ترشيحاتنا

نصائح لحث الأطفال على صيام شهر رمضان والسن المناسب له

رانيا فريد شوقى: ولاد ناس يناقش"قضية الساعة" في مصر.. جملة بعض الفنانين "بنحكى حكايات للتسلية" استفزتنى.. والكنافة وطبق الشوربة أساسى فى رمضان| حوار

التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

6 % زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية و2% ارتفاعا في الواردات

هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد والأخير يرد بقوة

التعليم توجه نصيحة للطلاب قبل بروفة امتحانات الثانوية غدا

التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ