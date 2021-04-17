إحالة ٧ من مسئولي المالية والضرائب للمحاكمة.. صرفوا حوافز بالمخالفة للقانون

قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

قرار النيابة الإدارية، شمل كلًا من رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية ورئيس المكتب الفني للإستحقاقات والمعاشات بالمصلحة، ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية وثلاثة من وكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.

كشفت التحقيقات، أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.

وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره لإستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بدون وجه حق.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.

وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.