عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 % نموا في طلبات اللجوء بالنمسا خلال الربع الأول من العام الجاري

اللجوء السياسى
اللجوء السياسى

سجلت طلبات اللجوء إلى النمسا قفزة غير مسبوقة بلغت 90 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تفشي جائحة كورونا.


وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم (السبت) أن طلبات اللجوء سجلت في الربع الأول أعلى زيادة منذ عام 2017 وبلغت 5024 طلب لجوء وتمثل زيادة بنسبة 42 فى المائة مقارنة بالعام الماضي .
 

وأشار البيان إلى أن طلبات اللجوء تضمنت 554 قاصرا غير مصحوبين بذويهم،مشيرا إلى أنه في مارس الماضي فقط وصلت الزيادة إلى 89.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.
 

وذكر أن غالبية طالبي اللجوء (82 بالمائة) هم من الذكورمن سوريا وأفغانستان وأن طلبات اللجوء من السوريين جاءت فى المقدمة وبلغت 2267 طلبا يليها الافغان ثم المغاربة ويليهم العراقيون والصوماليون والأتراك.
 

اللجوء النمسا جائحة كورونا طلبات اللجوء اخبار دولية

ترشيحاتنا

نصائح لحث الأطفال على صيام شهر رمضان والسن المناسب له

رانيا فريد شوقى: ولاد ناس يناقش"قضية الساعة" في مصر.. جملة بعض الفنانين "بنحكى حكايات للتسلية" استفزتنى.. والكنافة وطبق الشوربة أساسى فى رمضان| حوار

التعليم لـ الطلاب: سجلوا ملاحظاتكم على بروفة امتحانات الثانوية عبر هذا الرابط

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق حساب الفيس بوك

6 % زيادة في الصادرات المصرية غير البترولية و2% ارتفاعا في الواردات

هاني الناظر يوصي بتناول هذه المشروبات لتقوية المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد والأخير يرد بقوة

التعليم توجه نصيحة للطلاب قبل بروفة امتحانات الثانوية غدا

التليفزيون الإيراني يعلن تحديد هوية مشتبه به في هجوم منشأة نطنز

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ