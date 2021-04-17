90 % نموا في طلبات اللجوء بالنمسا خلال الربع الأول من العام الجاري

سجلت طلبات اللجوء إلى النمسا قفزة غير مسبوقة بلغت 90 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تفشي جائحة كورونا.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم (السبت) أن طلبات اللجوء سجلت في الربع الأول أعلى زيادة منذ عام 2017 وبلغت 5024 طلب لجوء وتمثل زيادة بنسبة 42 فى المائة مقارنة بالعام الماضي .



وأشار البيان إلى أن طلبات اللجوء تضمنت 554 قاصرا غير مصحوبين بذويهم،مشيرا إلى أنه في مارس الماضي فقط وصلت الزيادة إلى 89.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2020.



وذكر أن غالبية طالبي اللجوء (82 بالمائة) هم من الذكورمن سوريا وأفغانستان وأن طلبات اللجوء من السوريين جاءت فى المقدمة وبلغت 2267 طلبا يليها الافغان ثم المغاربة ويليهم العراقيون والصوماليون والأتراك.

