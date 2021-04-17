تنفيذ 605 حكما قضائيا وضبط 461 مخالفة مرورية و20 قضية تموينية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت،حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون،تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط متهم وبحوزته كمية من الحشيش تزن (60) جراما، و(20) جرام هيروين .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 605 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (127) حكم حبس جزئي، و( 28 ) حكم حبس مستأنف، و( 302 ) أحكام غرامات، و( 147 ) أحكام المخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 461 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبات توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 88 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 105 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.