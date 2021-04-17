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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مركز أبوظبي للغة العربية يوقّع مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني

مذكرة تفاهم بين مركز
مذكرة تفاهم بين مركز أبو ظبي للغة العربية والأرشيف الوطني

‎أعلن مركز أبوظبي للغة العربية توقيع مذكرة تفاهم مع الأرشيف الوطني ، حيث شارك في التوقيع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور عبدالله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل المؤسستان على تنظيم الفعّاليات والأنشطة والندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المشتركة، بالإضافة إلى إطلاق برامج مشتركة للتواصل مع المجتمع بما يساهم في تحقيق رسالة كل من المؤسستين، وسيشمل التعاون مجالات الترجمة والنشر، والمكتبات والتاريخ الشفاهي والدراسات والبحوث. كما سيقدّم الأرشيف الوطني خدماته الاستشارية لمساعدة مركز أبوظبي للغة العربية في تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني.

وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "الأرشيف الوطني مؤسسة وطنية نفخر بها، فهي تعمل على توثيق تاريخ وطننا الحبيب وتساهم في الحفاظ على تراثه وهويته، ونحن في مركز أبوظبي للغة العربية نتطلّع للتعاون معهم على تعزيز المكوّن الثقافي والأدبي في الأرشيف الوطني، والاستفادة من خبراتهم في مجال تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني لدعم جهودنا الرامية إلى بناء أرشيف مرجعي للغة الضاد."

من جانبه، رحّب سعادة الدكتور عبدالله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني، بتوقيع مذكرة التفاهم وقال: "اللغة العربية مكوّن أساسي في تاريخ وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود مركز مختص بها مثل مركز أبوظبي للغة العربية يعزز حضورها ويسهم في النهوض بها، وهنالك العديد من المجالات التي يمكننا العمل عليها معاً بما يعود بالفائدة على مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، بما في ذلك المكتبات، والترجمة، والتاريخ الشفهي، والبحوث وغيرها. سعداء بهذه الاتفاقية ونتطلّع للعمل مع الزملاء في مركز أبوظبي للغة العربية."

وستعمل المؤسستان على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في آليات تنفيذ بنود هذه المذكرة، ومناقشة أية قضايا ذات اهتمام مشترك لتعزيز التعاون من أجل تحقيق أهداف كل مؤسسة.

الدكتور علي بن تميم أبوظبي مركز ابوظبي للغة العربية إمارة أبوظبي الارشيف الوطني

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