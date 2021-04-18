فيديو جراف .. حكاية عريس طلق زوجته 3 مرات في شهر ليمدد إجازته

لجأ رجل في تايوان إلى الزواج من امرأة أربع مرات، وطلقها ثلاث مرات، في غضون 37 يوما، وذلك لهدف غير أخلاقي استفز كل من استمع إلى القصة.

قرر الرجل التايواني الذى يعمل فى مصرف، أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة، وبالتالى حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الثمن.

وأسفر التحقيق الذي أجراه مكتب العمل في تايبيه، عن تغريم البنك ميلغ 20.000 دولار تايواني، أي ما يعادل 705 دولارات أميركية. فيما لم يتم مساءلة الزوج لاعتبار أنه لم يخرق القانون إنما عمله نابع عن سلوك غير أخلاقي.

ولمزيد من التفاصيل حول عريس طلق عروسته 3 مرات في شهر شاهد الفيديو جراف التالى.