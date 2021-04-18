حدث في 6 رمضان.. نزول التوراة وأول نصر للمسلمين على الصليبيين

حدث في مثل هذا اليوم السادس من رمضان، العديد من الأحداث الدينية والتاريخية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نزول التوراة:

أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لستّ مضين من رمضان.

فتح عمورية:

في 6 رمضان 223هـ الموافق 31 يوليو 838م لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.

فتح حلب:

في السادس من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.

فتح بلاد السند:

في 6 رمضان 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.