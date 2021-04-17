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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين سوهاج يُعلن توريد ١٣١٤ طن قمح من المُزارعين

صدى البلد

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، توريد ١٣١٤ طن قمح محلي و٢٨٨٣٠ قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، صباح اليوم أن بيان التوريد كان كالأتي: "٤٧٨ طن قمح محلي من صومعة سوهاج، و٥٦٧ طن قمح محلي من صومعة البلينا، و٢٩٧ طن من صومعة غرب طهطا"، وذلك بإجمالي ١٣١٤ طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

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وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

واشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلاف.

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