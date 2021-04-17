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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ٱخر حكم مصري لمباراة الاهلي والزمالك يستعيد ذكريات إدارته لقمة القطبين

صدى البلد

استعاد الحكم محمد الحنفي جانبا من ذكرياته فى إدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بالدورى الممتاز في عام 2018.

 

ونشر الحكم محمد الحنفي صورة له عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجمعه بطاقم الحكام الذي شارك معه فى إدراة مباراة القمة رفقة لاعبي الفريقين باعتباره اخر حكم تولى المهمة.

 

وتغلب نادي الزمالك على غريمه التقليدي النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف فى القمة التى أدارها الحكم محمد الحنفي.

 

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن أبرز الأسماء فى قائمة حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك التى خضعت لإجراء مسحة كورونا أمس الجمعة.

 

ويلتقى النادى الأهلى غريمه التقليدي نادي الزمالك غدا الأحد فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدورى الممتاز.

 

وقال المصدر ذاته إن ٨ حكام ساحة ومساعدين وفيديو ورابع خضعوا امس الجمعة إلى مسحة كورونا تحت إشراف اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

 

وأضاف: أبرز اسماء الحكام الذين خضعوا إلى مسحة كورونا هم محمود البنا ومحمد عادل 
ومحمد معروف ومحمود عاشور ومحمود ناجي.

 

وأشار إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد في انتظار وصول نتيجة عينة مسحة كورونا للحكام الثمانية خلال الساعات القادمة من أجل الاعلان عن هوية طاقم حكام قمة رمضان.

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