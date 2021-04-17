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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التحرير الفلسطينية تعقد غدا اجتماعا لبحث تحضيرات الانتخابات المقبلة

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء غد الأحد، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اجتماعا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله؛ لبحث عدد من الملفات، منها؛ الانتخابات وضرورة إجرائها في القدس المحتلة تصويتا وترشيحا.
 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن الاجتماع سيبحث ما يجري من اتصالات لتمكين الفلسطينيين في المدينة المقدسة، مضيفا "أن الاجتماع سيناقش - أيضا - التحضيرات لإجراء الانتخابات بمراحلها وإزالة العقبات أمامها، والتي تؤكد تمسكنا بهذه الانتخابات، كشكل من أشكال تجسيد الديمقراطية، ومدخلا لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية".
 

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية ستبحث - كذلك - الاتصالات مع أطراف المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام لتحقيق حقوق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وحق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس الرئيس الفلسطيني القدس

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