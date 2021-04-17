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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني كعبه عالي على الزمالك.. التاريخ لصالح الأهلي

موسيماني
موسيماني

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

وتعد مباراة القمة القادمة ذات أهمية خاصة للفريقين في صراع صدارة جدول ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز ، بالنسبة للزمالك المباراة ثأرية من الدرجة الأولى بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بنتيجة هدفين دون رد . 

 

ويسعي النادي الأهلي، تحت قيادة موسيماني مواصلة سجل النتائج الإيجابية والحصول على ثلاث نقاط أمام الغريم لإسعاد الجماهير والعودة لصدارة الترتيب مبكرا على أمل حسم صراع البطولة مبكرا.

موسيماني قاهر الزمالك 

نعرض لكم تاريخ مواجهات موسيماني أمام الزمالك : 

لعب الأهلي تحت قيادة موسيماني مباراة واحدة أمام الزمالك وهي مواجهة القرن في نهائي دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وحينما كان موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب افريقي لعب أمام الزمالك 4 مباريات حقق الفوز في ثلاث مواجهات وخسر لقاء وحيد .

لعب موسيماني أمام الزمالك في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وحقق الفوز في المواجهتين (2-1) القاهرة ، (1-0) جنوب أفريقيا.

وفي نفس النسخة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لعب الزمالك أمام صن داونز وخسر الأبيض المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وبعدها فاز في القاهرة بنتيجة هدف وحيد الا ان الفريق الجنوب افريقي توج باللقب في مجموع المباراتين 

الزمالك الأهلى الدوري المصري موسيمانى دوري ابطال افريقيا صن داونز

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موسيماني كعبه عالي على الزمالك.. التاريخ لصالح الأهلي

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