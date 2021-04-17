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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية : الكشف علي ١٤٠٠ مريض بالقافلة الطبية بقرية المحمودية بـ ههيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية  ، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين ، وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المحمودية التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

 

وتابع : " وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٣٩١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٦ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة 

 

وعلي جانب أخر، فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال رصف المرحلة الثانية الجاري تنفيذها بشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق ، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، مشددا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال الرصف وتذليلها فورا لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

واستمع المحافظ ، من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق لشرح تفصيلي عن أعمال الرصف الجاري تنفيذها ، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة شارع الشهيد طيار ، الرابط بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني "المرحلة الثانية " ، بطول 700 متر وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه ، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف المرحلة الأولى بطول 1.2 كم وبتكلفة ماليه 6 مليون و 900 ألف .

 

وأضاف مدير مديرية الطرق ، أن أعمال الرصف تشمل إزالة الاسفلت القديم وإعادة الرصف بطبقات أساس واسفلت جديدة بسمك 6 سم طبقا للمواصفات الفنية المحددة ، ليمثل الشارع بذلك محورا مروريا جديدا يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني ، باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي وليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

 

وانتقل محافظ الشرقية، لتفقد موقع انشاء منفذ بيع منتجات القوات المسلحة أسفل كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق والمقام على مساحة 570 متر لتقديم سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

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