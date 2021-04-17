في خطاب لوزير الرياضة.. رئيس الدولي للسلاح يشيد بجهود الحكومة المصرية في نجاح تنظيم بطولة العالم

أعرب أليشر عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، عن خالص امتنانه لجهود الحكومة المصرية، على المساهمة والدعم الكبير الذى قدمته والذى كان له الأثر الكبير فى نجاح استضافة مصر للمنافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب في الفترة ٣-١١ إبريل ٢٠٢١.

جاء ذلك في خطاب رسمي، أرسله رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للتهنئة على النجاج الذى حققته بطولة العالم للسلاح بمصر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم جراء تداعيات فيروس كورونا .

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بدور الاتحاد المصري للسلاح، واللجنة المنظمة للبطولة في تنظيم البطولة بشكل متميز؛ تأكيداً على القدرات والكوادر التنظيمية والفنية التى تمتلكها الدولة المصرية والذى يؤهلها لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات، والأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن التناغم والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة المحلية والاتحادين الدولي والمحلي للعبة أحد أهم الأسباب المؤدية لنجاح التنظيم الذي تشيد به جميع المنتخبات المشاركة، وذلك على مستوى كل البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر، مجدداً تأكيده أن مصر باتت منصة لاستضافة مختلف البطولات الدولية تنفيذاً لأحد المحاور الهامة من استراتجية وزارة الشباب والرياضة على المستوى الرياضي.

شارك في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، وتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين من فيروس كورونا.



كما حقق المنتخب المصري للشباب والناشئين الذى شارك فى البطولة انجازات غير مسبوقة بتحقيقه ٥ ميداليات متنوعة سواء على الفردى أو الفرق.