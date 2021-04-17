عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في خطاب لوزير الرياضة.. رئيس الدولي للسلاح يشيد بجهود الحكومة المصرية في نجاح تنظيم بطولة العالم

صدى البلد

أعرب أليشر عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، عن خالص امتنانه لجهود الحكومة المصرية، على المساهمة والدعم الكبير الذى قدمته والذى كان له الأثر الكبير فى نجاح استضافة مصر للمنافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب في الفترة ٣-١١ إبريل ٢٠٢١.

 

جاء ذلك في خطاب رسمي، أرسله رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للتهنئة على النجاج الذى حققته بطولة العالم للسلاح بمصر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم جراء تداعيات فيروس كورونا .

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بدور الاتحاد المصري للسلاح، واللجنة المنظمة للبطولة في تنظيم البطولة بشكل متميز؛ تأكيداً على القدرات والكوادر  التنظيمية والفنية التى تمتلكها الدولة المصرية والذى يؤهلها لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات، والأحداث الرياضية الكبرى.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن التناغم والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة المحلية والاتحادين الدولي والمحلي للعبة أحد أهم الأسباب المؤدية لنجاح التنظيم الذي تشيد به جميع المنتخبات المشاركة، وذلك على مستوى كل البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر، مجدداً تأكيده أن مصر باتت منصة لاستضافة مختلف البطولات الدولية تنفيذاً  لأحد المحاور الهامة من استراتجية وزارة الشباب والرياضة على المستوى الرياضي.

شارك في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، وتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة جميع المشاركين من فيروس كورونا.


كما حقق المنتخب المصري للشباب والناشئين الذى شارك فى البطولة انجازات غير مسبوقة بتحقيقه ٥ ميداليات متنوعة سواء على الفردى أو الفرق.

بطولة العالم للسلاح وزير الرياضة أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخبار الرياضة

ترشيحاتنا

إصابة مدير منتخب مصر الأولمبي بفيروس كورونا

استدعاء سيارات جمس وشفروليه وكاديلاك 2021

بديلا لـ ماني.. ديمبلي يقترب من مجاورة محمد صلاح في ليفربول

اتحاد الكرة يطالب ليفربول بضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

أب يستغيث: زينب متغيبة عن المنزل منذ 5 أيام ولا نعرف عنها شيئا

موسيماني كعبه عالي على الزمالك.. التاريخ لصالح الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

حريق هائل في مسكن معيدة بجامعة الزقازيق ينهي حياتها ..والجامعة تنعيها

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيل والدته

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الخامسة بدون فواصل إعلانية .. اعرف السبب

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك .. تعرف عليه

وفاة إبراهيم يوسف لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. حازم البلتاجي يكتب: السياحة العلاجية فرصة للاقتصاد

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «رَمَضانيَّات».. الإنْسان والكَوْن في الإسْلام!؟!

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ