«أهلي ٢٠٠٣» يفوز على طلائع الجيش ٥ - ١ في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على حساب مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، والأخيرة من الدور الأول.

جاءت خماسية الأهلي عن طريق ميدو نبيل (هدفان)، ورأفت خليل (هدفان)، وهدف واحد لمحمد أسامة «ميدو».

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ١٥ نقطة، يحتل بها المركز الثاني في الترتيب، وجمع نقاطه من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، وهزيمة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١ - ١، وفاز على سموحة ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على المقاولون العرب ٢ - ١، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١ - صفر، وخسر من إنبي صفر - ١، وفاز على طلائع الجيش ٥ - ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.