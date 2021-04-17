«أهلي ٢٠٠٣» يفوز على طلائع الجيش ٥ - ١ في بطولة الجمهورية

«أهلي ٢٠٠٣» يفوز على طلائع الجيش ٥ - ١ في بطولة الجمهورية
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على حساب مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، والأخيرة من الدور الأول.
جاءت خماسية الأهلي عن طريق ميدو نبيل (هدفان)، ورأفت خليل (هدفان)، وهدف واحد لمحمد أسامة «ميدو».
بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ١٥ نقطة، يحتل بها المركز الثاني في الترتيب، وجمع نقاطه من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، وهزيمة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١ - ١، وفاز على سموحة ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على المقاولون العرب ٢ - ١، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١ - صفر، وخسر من إنبي صفر - ١، وفاز على طلائع الجيش ٥ - ١، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.