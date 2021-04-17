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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة القس بيشوى كامل سليمان

وفاة القس بيشوى كامل سليمان كاهن كنيسة السيدة العذراء بجرين بلازا

القس بيشوى كامل سليمان
القس بيشوى كامل سليمان

رحل عن عالمنا اليوم القس بيشوى كامل سليمان كاهن كنيسة السيدة العذراء  ومارمرقس بجرين بلازا، وراعي ومؤسس أسرة ام الرحمة.

 

وقالت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية إن القس بيشوى كامل سليمان سيم قسا في 23 مارس عام 2000 ، وعرف عنه محبته للجميع ولخدمة البسطاء وافتقاد الرعية.

 

أقرأ أيضا| تعليق طلبات مقابلة البابا تواضروس بعد وصولها لـ6 الآف في 10 أيام
 

من ناحية أخرى، أعلن الموقع الرسسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليق طلبات المقابلة مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نظرا لوصول عدد الطلبات لأكثر من 6 آلاف طلب خلال أقل من 10 أيام. 

 

 

وذكر الموقع أن قرار تعليق طلبات مقابلة قداسة البابا تواضروس الثاني سيتوقف لحين انجاز أكبر عدد من المقابلات، وأن من لديه موضوع ويريد المقابلة بهدف طرحها يمكنه ارسالها على قسم "اسأل البابا" الموجود ضمن أقسام الموقع الرسمي للكنيسة. 

 

وأضاف المسئولون عن الموقع أنهم مستمرين في تحديد المواعيد مع قداسة البابا تواضروس الثاني والذين تم استقبال طلباتهم حتى الآن.

 

في سياق أخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

 

وتحدث قداسته معهم حديثًا أبويٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

 

وأتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة www.copticorthodox.church ، الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه الشهر الماضي على الموقع ذاته. 

 

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ترحيبه بالمشاركين في فاعليات إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لثلاث وثائق لدعم وحماية المرأة والأسرة. 

 

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته: “أرحب بحضراتكم جميعًا في رحاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأرحب بالسادة رؤساء المجالس القومية الحاضرين معنا وممثلينها والسادة السفراء وممثلي هيئة الأمم المتحدة وكل الحضور الكريم، في هذا اليوم السعيد الذى تحتفل فيه الكنيسة بإعداد هذه المبادرات الثلاثة”.

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