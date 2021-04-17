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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديلا لـ ماني.. ديمبلي يقترب من مجاورة محمد صلاح في ليفربول

صدى البلد

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يستهدف التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة “ ديلي ميل” البريطانية أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ديمبلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خلفا لـ ساديو ماني الذي يقدم أداءا مخيبا مع الفريق هذا الموسم.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول قد يبيع ساديو ماني خلال الصيف المقبل، رغم تبقي موسمين في عقده مع الريدز.

 

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 41 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل خلالهما 12 هدفا، وصنع 7 آخرين.

 

يذكر أن القيمة التسويقية لـ عثمان ديمبلي تبلغ 50 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

في سياق آخر يستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد بعد غدا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويأمل محمد صلاح في التسجيل في شباك ليدز، لمواصلة مطاردة على كين على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

 

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

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