الصحة السعودية: تأجيل الجرعة الثانية لا يؤثر على فعالية لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون فعالة حتى لو تم تأجيلها لأي سبب، مشيرة إلى أن مرضى الربو من الفئات ذات الأولوية لتلقي التطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن بهذا الخصوص، أن «اللجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا سوف تكون فعالة بإذن الله حتى بعد التأجيل»، وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وقال المواطن في استفساره: هل يؤثر تأجيل الجرعة الثانية على فعالية التطعيم؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو، يعتبرون من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.