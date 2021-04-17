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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قوة الدولة السياسية ساعدت على تحقيق الإنجازات في عهد السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات التي حققتها مصر في الأونة الأخيرة في المؤشرات الدولية في شتي المجالات الاقتصادية والامنية والاجتماعية والتنموية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت عبد الله، خلال البيان الصادر لها، أن الجهود المتواصلة للدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد انعكست بشكل كبير على النجاحات المحققة على تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية المتنوعة التي تقيم أداء الحكومات والدول في الشؤون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية، مشيرة إلى أنه يأتي ذلك نتيجة  قوة الدولة السياسية والاستراتيجية والثقافية وتراثها التاريخى وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع التنمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أحرزت مؤخرًا تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة ، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.

وأضافت البرلمانية، أنه منذ أن تولى  الرئيس مقاليد البلاد وهو يولي اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة ، بما مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنمية.

مني عبد الله مجلس النواب الانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي المجالات الاقتصادية

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