"لولي ومشبك على عوده".. فلاحو المنوفية يحصدون القمح: بنستناه علشان نسدد الديون.. صور

" لولى و مشبك على عوده.. والدنيا وجودها من جوده عمره ما يخلف مواعيده يا رب تبارك و تزيده".. هكذا تغني الفنان محمد عبد الوهاب للقمح المصري.

الذهب الأصفر .. هكذا يطلق عليه المزارعون الذين يلتفون هما وأسرهم وأقاربهم لجمع المحصول سنويا.

ورغم ارتفاع درجات الحرارة وصيام شهر رمضان إلا أن المزارعين ينتشرون في أراضيهم الزراعيه لجمع المحصول.

وفي محافظة المنوفية تشهد الحقول تواجد كبير من الفلاحين وأسرهم الذين يخرجون مبكرا لجمعه وانتظار ماكينه الدرس وتناول أفكارهم بجوار محصولهم الذهبي.

وقال محمد عبده أحد المزارعين، أن حصاد القمح هذا العام تناسب مع حلول شهر رمضان الكريم حيث يخرج الفلاح من منزله صباحا عقب صلاة الفجر قبل اشتداد اشعه الشمس ليجمع المحصول مع اسرته.

واضاف، أنه زرع نحو قيراطين من القمح وقام بجمعهم مستاحرا عدد من العمال لمساعدته، موضحا أن الفلاحين كانوا ينتظرون موسم القمح لتزويج أبناءهم ودفع مديونياتهم.

وتابع علي اسماعيل، مزارع، أنهم يستأجرون العمال من مقاول الانفار لجمع المحصول حيث يقوموا بجمع عيدان القمح وتركه ليجف الي أن تأتي الدراسة وهي اله تستخدم لاستخراج القمح وفصل الحبوب عن القش.

فيما أكد المهندس اشرف سعد عبد الخالق الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية "ط بأنه في بداية موسم حصاد مبشر بالخير فقد تم زراعة مساحة ( 480 ) فدان من محصول القطن من المساحة المستهدف زراعتها بزمام المحافظة ؛ كما تم زراعة (3940 ) فدان أذرة بيضاء و صفراء.

و أضاف بأنه تم حصاد مساحة (18750 ) فدان من محصول القمح و ذلك حتي يوم ١١ ابريل.



فيما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال موسم توريد قمح هذا العام 2021 والتأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقاً للاشتراطات التخزينية والمرور الميداني على جميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين باعتباره محصولاً قومياً واستراتيجياً.

كما أكد محافظ المنوفية بضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وفى هذا الإطار أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن كافة الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة ستبدأ في استقبال محصول القمح في 20 إبريل الحالي حسب الضوابط المقررة لذلك ، موضحاً بأن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (14) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر منهم (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع و (4) صوامع مؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا وعدد (2) صومعة تتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.



وأضاف الجمال بأنه تم استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ، مشيراً إلى أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك ومؤكداً بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021 تم تحديد أسعار توريد القمح لهذا الموسم وتتراوح ما بين (705) إلى (725) جنيه وذلك وفقاً لجودة المحصول.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم ، كما أكد على الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.











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