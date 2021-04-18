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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حصلت على حق الانتفاع.. نائب بالشيوخ: وزارة الشباب نجحت في التعاون مع القطاع الخاص

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير عدد كبير من مراكز الشباب، وذلك من أجل تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية، تقدم أنشطة متعددة سواء رياضية أو ثقافية.


ولفت “عكاشة” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى نجاح وزارة الشباب والرياضة وحصولها على عوائد حق الانتفاع وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار.

قيم الإنتماء


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا في حاجة لتعميق قيم الانتماء والوطنية، وتثقيف الشباب وتوعيتهم سياسي، منوها بأهمية استغلال مراكز الشباب في هذا الأمر نظرا لاقبال الكثير من الفئات عليها.

 

وأعلن  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية  ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018 ، بلغت مليار وأربعمائة وخمسون مليون جنيه.

وبلغت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 889 مليون جنيه تقريباً وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 561 مليون جنيه تقريباً،حيث تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لاقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة .

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة اي أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية  لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب .

وزارة الشباب مجلس الشيوخ مراكز الشباب عوائد حق الانتفاع القطاع الخاص القرى

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