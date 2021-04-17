فى موسم حصاده
محافظ المنيا: استقبلنا 2183 طن قمح حتى الآن
اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء توريد محصول القمح المحلي بالشون الحكومية والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، عن موسم 2020 – 2021، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل اعمال التوريد.
قال محافظ المنيا، ان الشون والصوامع استقبلت 2183 طن من الاقماح منها 702 طن و794 كيلو جرام، خلال اليوم الاولي للتوريد و1481 طن و50 كيلو جرام، في اليوم الثاني، مؤكداً استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.
وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.
قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.
واستعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.
وطالب ، كافة المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهاءها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.