محافظ المنيا: استقبلنا 2183 طن قمح حتى الآن

فى موسم حصاده

اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء توريد محصول القمح المحلي بالشون الحكومية والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، عن موسم 2020 – 2021، وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل اعمال التوريد.



قال محافظ المنيا، ان الشون والصوامع استقبلت 2183 طن من الاقماح منها 702 طن و794 كيلو جرام، خلال اليوم الاولي للتوريد و1481 طن و50 كيلو جرام، في اليوم الثاني، مؤكداً استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.

واستعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.

وطالب ، كافة المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهاءها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.