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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة ورفع كفاءة البنيات الإنشائية لمراكز الشباب

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ،  على ضرورة الاستثمار داخل مراكز الشباب في جميع محافظات مصر، موضحا أهمية التوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.

تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب


وأوضح البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية وجود خطة هادفة من أجل تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية لتعظيم الإستفادة منها، مشيرا إلى ضرورة تجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطوير البنيات الإنشائية لجميع مراكز الشباب.


وأشاد النائب أحمد البلشي بجهود وزارة الشباب والرياضة، وتنفيذها مشروعات استثمارية  وتوفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، والعمل على إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، موضحا أن الدولة هذه الفترة أصبحت تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب إيمانا بدورها الكبير في توحيد رؤى الشباب.


وأعلن  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية  ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018 ، بلغت مليار وأربعمائة وخمسون مليون جنيه.

وبلغت القيمة الإنشائية مجمعة لهذه المشاريع 889 مليون جنيه تقريباً وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 561 مليون جنيه تقريباً،حيث تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لاقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعى، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة .

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة اي أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية  لانشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق 

أحمد البلشي مجلس الشيوخ الاستثمار وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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