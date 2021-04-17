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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تتراجع عن قرار بفرض رسوما على العاملين بها.. مستند

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرار رقم 1673 لعام 2021 والذي ينص على تحصيل رسوم مقابل بعض الخدمات المقدمة من العاملين الراغبين في الحصول على هذه الخدمات مثل مفردات المرتب أو بيانات الحالة.

وشمل القرار رسوم بدأت من 10 جنيهات وحتى 40 جنيها ضمت مفردات المرتب والتسويات المختلفة والشهادات على أن تحصلها المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

وبعد أن عبر العاملون بالمحافظة عن استياءهم من القرار، أكد مصدر بمحافظة القاهرة إنه تم إلغاء القرار على الفور.

وفي سياق اخر شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا  و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

وتُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

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