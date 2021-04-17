التعليم تحل أزمة عدم وصول كلمة مرور الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية على التابلت

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة بشأن بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها ابتداء من غد الأحد الموافق 18 ابريل 2021.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : في حالة عدم وصول كلمة المرور الخاصة بالامتحانات التجريبية إلى الطالب على التابلت الخاص به ، ستقوم وزارة التربية والتعليم بإرسالها للطالب على البريد الموحد الخاص به.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أنه يمكن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة أن يطلب إرسال كلمة المرور إلى البريد الموحد من خلال الخطوات التالية :

ادخل على الرابط الالكتروني التالي : https://g12.emis.gov.eg/Home/SendMail

قم بـ إدخال البريد الإلكتروني الموحد ورقم الهاتف الذي قمت بتسجيله على الإستمارة الإلكترونية

اضغط على كلمة إرسال

في حالة وصول كلمة المرور إلى البريد الإلكتروني، بإمكانك تأكيد إستلامها من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لطالب الثانوية العامة أن يتسلم كلمة المرور الخاصة بالإختبار التقنى التجريبى ( أبريل 2021 ) من تطبيق تنويهات المتاح على تابلت المدرسة الخاص بالطالب.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بالالتزام بخوض الامتحانات التجريبية التي تعد أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والمقرر انطلاق فعالياتها غدا، الأحد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البروفة التي ستبدأ غدا الأحد تكمن أهميتها في أنها تستهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg، مؤكدةً أن الطلاب سيكونون مطلوبا منهم حل عدد من الأسئلة الاستبيانية التي لا علاقة لها بـ المنهج.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ساعة الصفر التي سيتم خلالها غدا الأحد الموافق 18 أبريل 2021، إطلاق فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، مشيرةً إلى أن هذه البروفة تستمر على مدار ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة سيخوضون أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في تمام الساعة 10:30 صباحا وتستمر فعاليات اول يوم في هذه البروفة حتى 1 ظهرا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:

سيكون امتحان أبريل تجريبيا بلا درجات بالتابلت في اللجان.

أسئلة الامتحانات ستكون أسئلة غير حقيقية لا علاقة لها بالمنهج الحقيقي بل ستكون أسئلة عادية مثل ما اسمك وما لونك المفضل.

الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في أبريل الجاري ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي.

ستكون بروفة أبريل مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الأكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.

امتحانات أبريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.

سيكون الامتحان في بروفة أبريل لمدة ساعة فقط أو أقل و"مش هيكون امتحان نذاكر له".

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.



وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/

بروفة امتحانات الثانوية العامة بأسئلة من خارج المنهج

كما لفتت الوزارة إلى أنه سيتم الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg ، مؤكدةً أن الطلاب سيكون مطلوب منهم غدا حل مجموعة من الاسئلة الاستبيانية التي لا علاقة لها بـ المنهج.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور على الطالب أن يقوم بالاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610 ، كما يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل ملاحظاتهم الخاصة بـ بروفة امتحانات الثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالي : https://g12.emis.gov.eg/