نائب محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا أتوبيس أسيوط

قدم حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم السبت، واجب العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بطريق أسيوط/البحر الأحمر عند الكيلو 103 بالطريق الصحراوي الشرقي.

ورافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب نائب محافظ قنا ومرافقوه، عن خالص مواساتهم لأهالي وأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.

وأكد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تم صرف إعانة عاجلة لضحايا ومصابي الحادث الأليم من أبناء محافظة قنا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة.

وكان أتوبيس نقل ركاب اصطدم بسيارة نقل، بطريق أسيوط- البحر الأحمر الصحراوى، نتج عنه مصرع ٢٠ شخص وإصابة ٣ آخرين، معظمهم من محافظة قنا.

يذكر أن ضحايا قرية المعنا هم : خالد عبدالسميع، وشقيقتين سمية ورشا، ورمضان الدقيني، ورمضان عبدالسلام، ولقوا مصرعهم فى الحادث الأليم، بعد عودتهم من أداء واجب عزاء أحد أقاربهم فى بولاق الدكرور بالقاهرة، ليلقوا مصرعهم قبل وصولهم إلى مسقط رأسهم بقنا.