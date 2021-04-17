الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفير الأوكراني

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، استدعاء القائم بأعمال السفير الأوكراني في روسيا، وذلك مع اشتعال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ومنحت الخارجية الروسية، اليوم السبت، القنصل الأوكراني في سان بطرسبرج الروسية، حتى يوم الخميس المقبل لمغادرة الأراضي الروسية.

ومن ناحية أخرى، وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، احتجاز السلطات الروسية القنصل الأوكراني في سان بطرسبورج بأنه "استفزاز"، وقالت إن كييف ستتخذ قريبا قرارا بشأن الرد عليه.



وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس أوكرانيا) - "احتجز رجال إنفاذ القانون الروس موظف القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورج لبضع ساعات، وهو الآن في المنشأة الدبلوماسية الأوكرانية، يجري توضيح ظروف الاحتجاز، وسيقرر الجانب الأوكراني قريبًا شكل الرد على الاستفزاز سالف الذكر بما يتوافق مع الممارسات القائمة".



وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي،أعلن في وقت سابق اليوم السبت،احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبورج متلبسا أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون الروسية خلال لقاء مع مواطن روسي.