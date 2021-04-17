مكافحة الحشرات في دمنهور
حملات مكثفة لزراعة البحيرة لمكافحة الحشرات بدمنهور
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض بالحدائق وعلى الترع والمصارف داخل مدن وقرى المحافظة ، والتي يتم تنفيذها من خلال فرق ادارة المكافحة الحقليه التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ، والعمل على الرش بصفه دورية على المجارى المائية والترع والمصارف والزراعات.
في نفس السياق أكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أنه تم تكليف فرق الرش بإدارة المكافحة الحقلية قسم الألات ، للقيام بالحملات الوقائية لرش البؤر ، ومنع انتشار الحشرات بالرش والقضاء على الناموس والبعوض و أماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة والمجاري المائية والبرك والمستنقعات و الزراعات حول مدينة دمنهور.
يذكر أن قامت مديرية الري خلال الأسبوع الماضي بمتابعة الأعمال الآتية :-
- المرور على مصارف فرع ذرفوزاكي الأيمن ومصرف ذرفوزاكي ك ٣,٠٠ ومصب مصرف الإصلاح وعمل جسات علي كوبري مصب مصرف محارب.
- تطهير مصرف دفشو القبلي هندسة صرف إدكو
- نزع حشائش مصرف الخليج هندسة صرف المحمودية.
- الصيانة الدورية لمنطقة البابلي الثانية هندسة صرف المحمودية.
- صب البلاطة والكمرات لكوبري كيلو مصب مصرف ٤ الحرية ضمن عملية الأعمال الصناعية اللازمة لتوسيع وتعميق المصارف الفرعية فاصل الحرية جناكليس.
- العمل علي تطهير حشائش مصرف دمنهور
- متابعة صرف شبراخيت استمرار وتواصل أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف إمري وامتداده بطول ١٤,٥ كم.
- أعمال تبطين عدد ٩ ترع تابعة هندسة ري أبو المطامير بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع قطاع الري.
- أعمال تأهيل الترع بزمام الإدارة العامة لرى غرب البحيرة ومنها ترعة سيدى عطية زمام هندسة رى شبراخيت وأعمال تأهيل ترعة جرار معني زمام هندسة رى كوم حماده .
- أعمال تطهير مصرف النقراش ك ١٠,٥٠٠ بزمام هندسة ايتاى البارود.
- أعمال تطهير مصرف دفشو القبلي هندسة صرف إدكو.
- أعمال تطهير مصرف الجدية العمومي بهندسة صرف رشيد.
- تركيب طاولات مؤقتة أمام تغطيات الوسطاني العمومي و الوسطاني ٢ هندسة صرف إدكو.
- إصلاح وصيانة بوابة حجز ترعة حفص بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمعرفة رجال الصيانة الوقائية بالبحيرة.
- أعمال نزع حشائش ترعة الرزق ك ٤ هندسة ري كوم حماده
- عملية ترميم كباري زمام هندسة صرف الدلنجات
- أعمال تطهير مصارف شرف وسحالي بزمام هندسة رى أبو حمص.
- رفع ناتج تجريف مصرف كوم حماده البر الأيسر داخل بندر الدلنجات وترميم جسر مصرف فرع الدلنجات من المصب وتطهير محطة رفع الدلنجات والنطاق .
- استمرار أعمال صب الخرسانة لكوبري كيلو ٠,٣٠٠ مصرف فرع البستان وكوبري ك ٤,٣٠٠ وكوبري ك ٥,٣٠٠ علي مصرف كوم حماده وكوبري كيلو ٧,٠٠ مصرف الدلنجات.
- إصلاح غرف مجمع رقم ٧ غرفة رقم ٣ ( سحاره أسفل ترعة باط الكوم) منطقة أبو المطامير علي مصرف أبو المطامير.
- استكمال أعمال صب الخرسانة لكوبري كيلو ٢٥٠٠ مصرف البستان.
- متابعة أعمال تطهير مصرف العبيد ك ٣,٠٠ بزمام هندسة ايتاي البارود.
- رفع ونقل ناتج المخلفات لمكينة الأعشاب بمصرف محطة تروجه الجديدة بزمام هندسة صرف أبو المطامير
- تطهير ونزع حشائش مصارف برسيق القديم وشرف وسيف وادكو الرئيسية أثناء وبعد نهو التشغيل بزمام هندسة صرف أبو حمص .
- المرور علي مصرف فرع نديبه لمتابعة محاضر إلقاء المخلفات في المصرف والتنسيق مع مجلس القرية لتطبيق البروتوكول ونقل المخلفات الي المقالب العمومية.
اقرأ أيضا :- سجد ولم يقم.. وفاة مسن أثناء صلاة الجمعة بمسجد فى دمنهور