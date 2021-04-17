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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

عيوب تصنيع وخطأ شخصي .. نتائج التحقيقات في حادث جنوح السفينة البنمية

صدى البلد

كشفت مصادر ملاحية عن نتائج التحقيقات التي باشرها فريق من هيئة قناة السويس، بشان حادث جنوح السفينة البنمية “ايفرجيفين” بالمجري الملاحي للقناة.

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وأوضحت المصادر أن فريق التحقيقات توصل إلى وجود عطل في السفينة مع حدوث خطأ من قائد وربان السفينة مما تسببا في الحادث.

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وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أجرت علي مدار 10 أيام عدة تحقيقات في الواقعة استمعت فيها لطاقم المركب "هندي الجنسية" وربان السفينة إضافة إلي مرشد هيئة قناة السويس المتابع للسفينة.


وأكدت المصادر ان الفريق المصري اكتشف وجود "عيوب تصنيعية" في السفينة تم إدراجها في التقرير الذي سيقدم للشركة ورئيس المنظمة البحرية الدولية بعد انتهاء التحقيقات.


كما فرغ فريق التحقيق جهاز الـ في بي ار أو "الصندوق الأسود" الخاص بالسفينة والذي يحوي جميع التسجيلات قبل وقوع الحادث وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري التابع لهيئة قناة السويس وربان السفينة.


وقالت المصادر ان جميع النتائج أثبتت عدم وجود أي خطأ لدي مرشد هيئة قناة السويس، او أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، مشيرة إلي ان العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح وليست السبب الرئيسي.

 

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح بأن التحقيقات الخاصة في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.


وأكد الفريق ربيع، أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية جميع متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهما لظروف شخصية طارئة.


وأوضح رئيس الهيئة أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

اخبار هيئة قناة السويس

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