بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للغائبين بالمنيا
بدأت اليوم السبت بالمنيا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام التكميلي للفصل الدراسي الأول 2021 للطلاب الغائبين فقط الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان السابق.
أجريت الامتحانات داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد .
وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ان الامتحانات أجريت اليوم للطلاب المتغيبين عن امتحانات نصف العام، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي. محذرا من التخلف مضيفا أن الامتحانات بدأت اليوم السبت 17 أبريل وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري.
وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.
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قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.
واستعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.
وطالب ، كافة المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهاءها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.