بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للغائبين بالمنيا

بدأت اليوم السبت بالمنيا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام التكميلي للفصل الدراسي الأول 2021 للطلاب الغائبين فقط الذين لم يتمكنوا من حضور الامتحان السابق.

أجريت الامتحانات داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد .

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ان الامتحانات أجريت اليوم للطلاب المتغيبين عن امتحانات نصف العام، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولي. محذرا من التخلف مضيفا أن الامتحانات بدأت اليوم السبت 17 أبريل وتستمر حتى الثلاثاء المقبل 20 أبريل الجاري.



وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً مع لجنة مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

اقرأ ايضآ:

تعقيم وتنظيف المدارس استعدادا لعقد اول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة ..صور



قال محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) باجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية ، وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذلك المتابعة الميدانية.

واستعرض المحافظ مع مسئولي ورؤساء الهيئات والشركات نسب التنفيذ في كافة المشروعات، وما وصلت إليه المعاينات على أرض الواقع، وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية.

وطالب ، كافة المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لكافة الأعمال والمشروعات، والعمل على رصد كافة المعوقات والمشكلات التي تواجههم، وسُبل دفع العمل بها لإنهاءها وإزالتها، موضحا أنه لا تسامح في تخاذل أي مسؤول عن القيام بعمله، ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع.

