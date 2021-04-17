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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم من اليوم

صدى البلد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته رؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مسئولى الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات والورش ، والتي بدأ تطبيقها من اليوم في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة ، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا .

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وأوضح محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، مضيفاً بأن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون يوميًا من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا مع إستمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

وأشار أشرف عطية بأن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيكون يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

ولفت المحافظ إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وكانت قد أعادت إدارة مرور أسوان بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة، فتح طريق مدخل مدينة أسوان الجديدة، من أمام كوبرى أسوان الملجم، والمؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى، وذلك بعد إغلاق دام 10 أيام بسبب أعمال تنفيذ إنشاءات.

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أسوان تطبيق اللواء أشرف عطية محافظ المواعيد الصيفية

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