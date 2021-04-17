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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 9.8 مليون جنيه.. تنفيذ عدد من الأبنية التعليمية بأولاد صقر

مدرسة تحت الأنشاء
مدرسة تحت الأنشاء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 9.8 ميون جنيه مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء جديد لمبني إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 مليون و 200 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 64 %  وأعمال تطوير وتوسعة مدرسة بني منصور الابتدائية لإضافة 8 فصول جديدة وبتكلفة 2 مليون و 600 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 12 % وجاري مضاعفة الاعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الإلتزام بالمواصفات القياسية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير منطقة كفر الزقازيق البحري بطول 416 متر وبتكلفة 4.5 مليون جنيه لتمثل متنفس طبيعي للمواطنين وتستخدم للإستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة لأهالي المنطقة ومدينة الزقازيق.

أوضح المحافظ أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها تشمل رصف الشوارع وإقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف المنطقة مشدداً على وكيلة وزارة الإسكان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة والإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

وعلي جانب أخر فقد قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليف نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة منيا القمح وذلك لعدم تنفيذ قرارات محافظ الشرقية فيما يخص الإهتمام بأعمال النظافة ورفع الاشغالات من شوارع المدينة.

اولاد صقر مركز أولاد صقر الأبنية التعليمية اخبار الشرقية الدكتور ممدوح غراب

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