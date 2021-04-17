الحكومة الأردنية تكشف حقيقة الهدية السودانية بشأن اللحوم المبردة

نفت وزارة الزراعة الأردنية، صحة ما تم تداوله اهداء السودان 35 طن من اللحوم المبردة للشعب الأردني.



وقالت الوزارة بحسب صحيفة الغد الاردنية أن إجراءاتها الخاصة بالاستيراد التي تجاوزت ١٥٠ الف رأس حي بواقع ٢٢٥٠ طن منذ بداية الشهر إضافة الى ٨٠٠ طن من اللحوم الضأن المستوردة ( مبرد ومجمد ) والقطيع المحلي من الضأن والذي يتيح للأسواق المحلية ما يزيد عن ٥٠٠ طن شهريا قد أدت الى توازن أسعار وتوفر اللحوم بكميات مناسبة وتوقع ازدياد التنافس في الأيام القادمة لاستمرار توريد اللحوم السودانية بطائرة مما سيؤدي الى انخفاض الأسعار وبما يتناسب مع دخل جميع المواطنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها جاءت لتنويع مصادر استيراد اللحوم مبكرة حيث سعت الوزارة وقبل الشهر الفضيل وبشكل استباقي وبالأخذ بكل الإجراءات الصحية اللازمة وايفاد لجنة فنية مختصه للسودان.

وكانت نتائج التقرير بالموافقة على فتح باب الاستيراد واعتماد ثلاثة مسالخ منحت رخص لكافة الشركات التي تقدمت بطلبات استيراد؛ وذلك لزيادة التنافس ومنعا للاحتكار لخدمه المستهلك الأردني.