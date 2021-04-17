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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة النمساوية: القبض على شخص هدد بتفجير قطار خلال رحلة إلى فيينا

النمسا
النمسا

 ألقت الشرطة النمساوية، اليوم السبت، القبض على شخص هدد بتفجير قنبلة في قطار خلال رحلة من ولاية (فورارلبرج) إلى العاصمة فيينا.


وقالت مصادر أمنية - في تصريح اليوم - إن "الشخص نشر الرعب بين ركاب القطار بعدما زعم بوجود قنبلة وهمية في القطار مهددا بتفجيرها"، مشيرة إلى أن الشرطة اقتحمت القطار خلال توقفه في محطة ولاية لينز المركزية، وتمكنت من السيطرة على الرجل بعد مقاومة للشرطة.
 

وكان بعض الركاب قد أبلغوا الشرطة بوجود شخص غريب الأطوار يتحدث بطريقة مرتبكة وغريبة إلى حد ما، حيث هدد الركاب بقنبلة فور إبلاغ الشرطة.. وتبين من المعلومات الأولية أن الشخص يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الشرطة النمساوية تفجير قنبلة قطار فيينا

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