"الصليب والهلال الأحمر" الدولي يحذر من كارثة إنسانية بجنوب آسيا مع تزايد انتشار كورونا

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من كارثة إنسانية تجتاح جنوب آسيا؛ جراء ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان، مسجلا أرقاما قياسية، وذلك مع إصابة أكثر من 200 ألف شخص يوميا.



وذكرت المنظمة الدولية - في بيان من جنيف - أن جنوب آسيا أصبح بسرعة المركز العالمي الجديد لوباء كورونا، لافتة إلى أن الموجة الجديدة الأكثر فتكا والأكثر عدوى تغمر المستشفيات والأنظمة الاجتماعية وتزيد من محنة مئات الملايين من الأشخاص الذين يعانون من الفقر والمصاعب.



وقال رئيس وفد الاتحاد الدولي في جنوب آسيا عديا ريجمى إن السرعة التي ينتشر بها الفيروس في المنطقة مخيفة، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص مريضون بالفيروس في الهند وبنجلاديش وباكستان مجتمعه، وهو ما يمثل 50 ضعفا لعدد المرضى قبل شهر واحد.