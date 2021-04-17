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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية

رؤساء المراكز يتابعون
رؤساء المراكز يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف المن

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشدداً على تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ولمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للمرور على كافة القطاعات الخدمية، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة للمرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا الحالة العامة بشوارع المركز كما تم المرور على مواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير للمساجد ودور العبادة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل اعتمد المحافظ اللواء أسامة القاضي المخططات التفصيلية لكل من مدينة العدوة، وكذلك قري تلة بمركز المنيا ودلجا وزعبرة بمركز ديرمواس"، بالإضافة الى المخطط التفصيلي لمنطقتي، "جنوب الأطباء، وماقوسة" بمدينة المنيا، وذلك عقب إجراء بعض التعديلات عليه، تمهيدا لإنهاء الإجراءات والنشر في الجريدة الرسمية، جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ، أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، وتسهيلا لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.

شدد المحافظ، على أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 8 مدن على مستوى المحافظة، وجارى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس، وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارى انهاء المخطط التفصيلي لمدينة مطاي.

 

المنيا كورونا سيارات محافظ المنيا مواقف السيارات ديرمواس الاحترازية

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