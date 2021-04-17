صحة أسوان تجرى الكشف المجانى لـ 2854 مواطنا بالقوافل الطبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل مناطق عزبة النهضة وعزبة العسكر التابعين لمركز أسوان حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية، ونجحت فعاليات القافلة فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2854 مواطنا ومواطنة.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأقيمت كافة فعاليات تنظيم هذه القوافل الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

هذا وكانت قد أعادت إدارة مرور أسوان بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة، فتح طريق مدخل مدينة أسوان الجديدة، من أمام كوبرى أسوان الملجم، والمؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى، وذلك بعد إغلاق دام 10 أيام بسبب أعمال تنفيذ إنشاءات.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن الطريق كان مغلقاً لمدة أيام تم خلالها تنفيذ أعمال تركيب "كمرات" الكوبرى الواصل بين شمال الحى السياحى وجنوبه بالشريط النهرى لكورنيش مدينة أسوان الجديدة حيث أن الأعمال شملت تركيب المعدات اللازمة لرفع الكمرات، وتركيب كمرات الكوبرى بواقع 10 كمرة، وفك المعدات ثم مغادرة الموقع.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عامل وفني ومهندس .

هذا بينما أشار الدكتور محمد عزت بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية مكونة من قيادات المديرية وبرئاسته، و مسئوليتها متابعة الإدارات الفرعية والمفتشين الموجودين على أرض الواقع ، وأنه يتابع أولاً بأول وبشكل جيد خلال جميع أوقات الصلوات.

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