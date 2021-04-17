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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل الامتحانات التجريبية بساعات.. التعليم لطلاب الثانوية العامة: اتصلوا بأرقام الدعم الفني فورا في هذه الحالة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم،عن أرقام تليفونية يمكن من خلالها لطلاب الثانوية العامة التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ الامتحانات التجريبية المقرر عقدها ابتداءا من غد الاحد كأول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : على الطالب أن يقوم بالاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610 .

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رابط استلام أكواد اختبارات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة

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تعرف على الطلاب المستهدفين في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

 كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل ملاحظاتهم الخاصة بـ بروفة امتحانات الثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالي :    https://g12.emis.gov.eg/

وشهدت جميع المدارس الثانوية في مختلف انحاء الجمهورية، اليوم السبت عملية تعقيم وتنظيف دقيقة لجميع الفصول ، وذلك استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة غدا الاحد لبدء تنفيذ أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020/2021.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد استعدادات المدارس الثانوية الموجودة في القاهرة الجديدة ، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعقيم والنظافة ، للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها .. ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بالالتزام بخوض الامتحانات التجريبية التي تعد أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، والمقرر انطلاق فعالياتها غدا، الأحد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البروفة التي ستبدأ غدا الأحد تكمن أهميتها في أنها تستهدف ضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة، وتحديث منظومة التابلت، وقياس تغطية الـ 4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ساعة الصفر التي سيتم خلالها غدا الاحد الموافق 18 ابريل 2021 ، اطلاق فعاليات أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، ان طلاب الثانوية العامة سيخوضون أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة غدا الأحد في تمام الساعة  10:30 صباحا وتستمر فعاليات اول يوم في هذه البروفة حتى 1 ظهرا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة سوف تستغرق ثلاثة أيام فقط ، وهي أيام 18 ابريل 2021 ، و 20 ابريل 2021 ، و 22 ابريل 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تنفيذ الامتحان الرئيسي خلال هذه البروفة على الخادم داخل المدرسة في قاعات بها واي فاي، وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الالكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال4G في حالة الطوارئ.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار من خلال الرابط https://g12.emis.gov.eg/

وزارة التربية والتعليم الدعم الفنى استفسارات اسم المستخدم كلمة المرور الامتحانات التجريبية أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 بروفة

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