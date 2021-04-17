وكيل "حقوق الإنسان" بالنواب يحذر من التراخي في تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

حذر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة.

وأشار النائب في طلب إحاطة موجه للحكومة إلى أن هناك حالة من التهاون والاستهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لاسيما في بعض الأماكن مثل المناطق الشعبية، وكذلك المولات التجارية والمطاعم والكافيهات وغيرها.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية قيام كافة الأجهزة المعنية بدورها في تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بشأن تطبيق الغرامات على المخالفين بكل حزم.

وأوضح أبو العلا، أن الإهمال في الإجراءات الاحترازية سيكون له نتائج غير محمودة، مطالبا الجميع بتحمل المسئولية، خصوصا وأن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي أحد أهم العوامل التي تساعد بشكل كبير في الحد من أعداد المصابين المتزايدة.