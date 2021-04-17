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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل بشأن المسجد الحرام خلال شهر رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت  السلطات السعودية عن اتخاذ إجراء عاجل بشأن المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك والذي يقضي بتوفير أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم باستخدام (32) وحدة مناولة هواء (5500) طن تبريدي من شيلرات أجياد.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فتتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بعدة مناطق بمبنى المطاف، ومنها دور الصحن والدور الأول والأول ميزانين تأكيداً على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام، مما يمكنهم من إقامة شعائرهم الدينية خلال الشهر الفضيل وفق بيئة تعبدية ملائمة.

وذكرت الصحيفة السعودية نقلا عن  وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي ان ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يوكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة  لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة.

ويأتي ذلك امتدادًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تسخير كافة الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام.

 

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