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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

برتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة المنوفية في مجال الأقمار الصناعية

اثناء توقيع البروتوكول
اثناء توقيع البروتوكول

وقعت وكالة الفضاء المصرية وجامعة المنوفية بروتوكول تعاون ، في مجال مشروع "الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية" وذلك من خلال إنشاء‏ معمل تعليمي بكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.


شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، و الدكتورأيمن السيد عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف .
 

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كما  حضر الدكتور محمد إبراهيم، مدير مشروع معامل الأقمار التعليمية ، والمهندس وسيم حسام عيسي،نائب مدير مشروع الأقمارالصناعية، والمهندسة منال عبدالعظيم خبيرة بوكالة الفضاء المصرية ،والأستاذ الدكتورعبدالعزيز طه كامل شلبي، استاذ متفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية ومنسق الكلية للمشروع ،و الدكتوراسامة فوزي زهران ، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية ،والدكتور جلال عبدالمجيد عتلم، استاذ متفرغ بقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم.


من جانبه قال الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الوكالة تحرص على دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.


وأكد “عراقي” أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك خلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يستتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء.


قال الدكتور أيمن عميره، إن بروتوكول التعاون يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على المشاركة في تأسيس بنية تحتية، لإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. كما أشاد بالعلاقة الاستراتيجية والتعاون بين كلية الهندسة الإلكترونية ووكالة الفضاء المصرية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون والإنجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.

وكالة الفضاء المصرية جامعة المنوفية بروتوكول تعاون الاقمار الصناعية تكنولوجيا الفضاء

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