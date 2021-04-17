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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحضر القداس 30 ضيفًا فقط

العائلة المالكة تودع الأمير فيليب اليوم فى قلعةوندسور

الأمير فيليب
الأمير فيليب

تجتمع العائلة المالكة في بريطانيا اليوم في قلعة وندسور لتقديم احترامهم للأمير الراحل والجد، الأمير فيليب دوق إدنبرة، قبل موارته الثرى.

 

وتجري الاستعدادات النهائية لمراسم الوداع اليوم السبت، والتي ستكون مختلفة تمامًا عن الجنازات الملكية السابقة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

 

ومن المقرر أن يحضر القداس 30 ضيفًا فقط ، لكن موكبًا احتفاليًا داخل جدران قلعة وندسور سيضم حوالي 730 فردًا عسكريًا في إشارة إلى العلاقات العسكرية القوية للدوق.

 

ويبدأ الموكب في الساعة 2:45 مساءً (9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي) من مدخل الولاية لقلعة وندسور.

 

وعلى الرغم من التغييرات لضمان أن الجنازة تتبع قيود فيروس كورونا ، فإن الترتيبات تتماشى مع ما أراده فيليب ووقعته الملكة.

 

ومن المنتظر أن تشهد الجنازة استخدام العربات والمهور للتعبير عن ميراث فيليب في الفروسية وإنه  كان خيالًا سائق ماهرًا.

 

وخلال الوداع سترتفع أصوات الترانيم التي تؤديها جوقة صغيرة من أربعة أشخاص  يقرأون قصائد وداع  اختارها الدوق بنفسه قبل وفاته.

 

من المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم في مشاهدة جنازة الأمير فيليب اليوم السبت ، والتي ستبثها شبكات التلفزيون الكبرى وتُبث عبر الإنترنت.

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