أرمينيا: 870 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من 208 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المصابين إلى 207 آلاف و973 حالة.



وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (أرمن برس) الأرمينية - إلى أن 24 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3859 حالة وفاة.



وأضافت أن 1056 شخصا تعافوا من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 187 ألفا و256 شخصا.