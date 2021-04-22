فيديوجراف..فنانون رحلوا قبل أن يشاهدوا أعمالهم في رمضان ٢٠٢١

رحل العديد من الفنانين منذ بداية عام 2021، منهم من كان مشارك في مارثون دراما رمضان، لكنهم رحلوا قبل استكمال أعمالهم مثل: أحلام الجريتلي ويوسف شعبان وهادي الجيار.

وتعرض أعمالهم الفنية في رمضان الحالي ليكونوا حاضرين بأرواحهم فقط، من خلال مشاركتهم في العديد من المسلسلات مثل “الاختيار 2”.

وقام العديد من المؤلفين بالتعديل على السيناريوهات بعد رحيل الفنانين لتكتمل القصة.

لمزيد من التفاصيل عن رحيل فنانين لم يستكملوا أعمالهم الرمضانية شاهد الفيديوجراف التالي.