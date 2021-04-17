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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موجة شديدة الحرارة تضرب مطروح

ارتفاع شديد في درجات
ارتفاع شديد في درجات الحرارة بمطروح

شهدت محافظة مطروح اليوم السبت موجة من الطقس السئ وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح متوسطة مثيرة للأتربة.
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وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في التأثير على المواطنين و البقاء فى منازلهم لسوء الأحوال الجوية الذين فضلوا عدم النزول بالشارع.
كانت الأرصاد الجوية قد أعلنت تأثر البلاد خلال الأول من شهر رمضان بموجة حارة تبدأ بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة يوم الأحد إلى 37 درجة و40 درجة جنوبا.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع خاصة أنه فصل موجات سريعة ومتقلبة، لافتة إلى نشاط الرياح، حيث رياح شمالية شرقية على شمال البلاد اليوم تنشط أحيانا، ما تعمل على تحسن في الشعور بحالة الطقس.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر خلال الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال الأيام المقبلة، والإكثار من شرب السوائل خلال السحور، فضلا عن عدم المبالغة في تخفيف الملابس.

ارتفاع الحرارة طقس سيء شديد الحرارة البقاء بالمنازل

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