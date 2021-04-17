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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء تحتفل بالأمهات المثاليات

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يكرم الأمهات المثاليات

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، أن كل أم بشمال سيناء تستحق أن تكون أما مثالية وتستحق التكريم ( خاصة الأرامل والمعيلات ) نظرا لما يتحملنه فى سبيل تربية أولادهن ومعايشة الظروف الخاصة بشمال سيناء ومعاناتهن من أجل أولادهم.


وأشار المحافظ إلى الثقة الغالية التى يوليها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لسيدات مصر .. موجهًا التحية للسيد الرئيس على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص.


وأوضح المحافظ  دور الأم ومكانتها ، والعطاء الكبير لها فى رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن .. مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم .. فكل أم حملت وولدت وربت أبنائها هى أم مثالية ، ووراءها قصة كفاح كبيرة ، وأن المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللاتى يستحقين التكريم .. موجهًا التحية لكل الأمهات سواء التى ربت أبنائها في ظل غياب الزوج أو أية ظروف أخرى ، وكذا الاهتمام بالأولاد فى ظل الظروف الصعبة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة للأسرة .

رمز للتضخيه

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ومن جانبها .. أكدت سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى أن الأم المصرية رمز للتضحية والحنان والإحسان ، وأن الأم هى نصف المجتمع وهى التى تلد النصف الآخر .. موجهة التحية لكل الأمهات وخاصة أمهات الشهداء اللاتى ضحين بأبنائهن في سبيل رفعة هذا الوطن والأرامل والمعيلات اللاتى تولين المسئولية لرعاية أسرهن .. مشيرة الى أن لكل أم قصة كفاح لابد أن تحكى للأجيال على مر العصور ، وأن المكرمات صنعن من المعاناة وقسوة الواقع نجاحات هى أساطير وروايات ، ونحن نقدم لهن إعترافًا بالجميل والعطاء الكثير بلا حدود .
وأعلنت أن الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة هن كل من : فينار سليمان محمود ، ريحانة حسين أحمد ، ومريم على حميد . 
ومن جهتها .. أشارت حنان حسن مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة الى أنه روعى فى مسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ومجالس المدن اختيار جميع الفئات ، ومراعاة الأرامل والمعيلات وذوات الاعاقة والظروف الصعبة والأم البديلة .
وأعلنت أن المكرمات هن السيدات : أسماء مصطفى سالم عوض ، أمنية عطا محمد ، وهبة الله محمد عثمان ( من ديوان عام المحافظة ) ، سميرة شعبان خليل حامد ( من مجلس مدينة العريش ) ، سميحة حسونة سالم ( من مجلس مدينة بئر العبد ) ، غانمة سالم سلامة ( من مجلس مدينة نخل ) ، نجلاء اسكندر عبد السلام ( من مجلس مدينة الشيخ زويد .
هذا .. وقد قام المحافظ بتكريمهن بمنحهن شهادات التقدير والجوائز المالية .

تكريم الامهات المثاليات شمال سيناء

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