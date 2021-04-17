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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال يوم .. الأردن تسجل 1596 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم السبت تسجيل 1596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.

وسجّلت الوزارة في بيان لها ، 61 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.

وذكرت الصحة الاردنية في بيانها ان عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.

ودخل  اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.

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